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Терапевт Жито призвал не запивать лекарства газировкой

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Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито призвал не запивать лекарства газировкой.
Терапевт Жито призвал не запивать лекарства газировкой
  • Gettyimages.ru
  • © Corbis/VCG

«Первая ошибка — неправильное сочетание препарата с приёмом пищи. Всегда врачи, если это действительно важно, рассказывают пациентам, как делать правильно. Более того, подробная информация представлена в инструкции по использованию того или иного лекарственного препарата», — заявил он в беседе с «Москвой 24».

По его словам, вторая ошибка заключается в том, что некоторые не соблюдают рекомендации по времени приёма препаратов.

«Газированные напитки увеличивают выработку соляной кислоты, которая ещё больше повреждает слизистую оболочку желудка. Возможны эрозии, язвы и даже внутренние кровотечения», — добавил Жито.

Со своей стороны, врач-пульмонолог, и. о. главного врача ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» Максим Куценко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал осторожно относиться к приёму иммуностимуляторов.

«Нам кажется, что проще выпить таблетку, чем положиться на организм», — сказал он.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев напомнил об опасности бесконтрольного приёма препаратов от COVID-19.

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