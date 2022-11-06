Вирусолог Ларичев напомнил об опасности бесконтрольного приёма препаратов от COVID-19

Вирусолог Виктор Ларичев напомнил об опасности бесконтрольного приёма препаратов от COVID-19.

«По поводу противовирусных препаратов — их можно принимать, когда болеешь. Соответственно, заболеваний меньше — их надо меньше принимать. Просто так, на всякий случай принимать противовирусные препараты нельзя. Это не витамины, они все имеют некоторую токсичность», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, такие лекарства можно применять только в том случае, если человек болен.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.