Узнать больше

Врач Кабычкин напомнил о «правиле 90 градусов» для ведущих сидячий образ жизни

Короткая ссылка
Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как правильно сидеть за столом, чтобы сохранить здоровье спины и не нарушить работу сосудов и мозга.
Врач Кабычкин напомнил о «правиле 90 градусов» для ведущих сидячий образ жизни
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Прежде всего нужно позаботиться об эргономике рабочего места, отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Для этого есть «правило 90» — когда туловище относительно бедра, а голень относительно стопы находятся под углом 90 градусов. Руки под таким же углом должны свободно лежать на столе с упором на локоть.

Так, не будет перегружаться верхний плечевой пояс, и работа за компьютером не спровоцирует нарушение функций шейного отдела, где находятся самые важные сосуды и сонная артерия, заключил Кабычкин.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить