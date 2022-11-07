Врач Кабычкин напомнил о «правиле 90 градусов» для ведущих сидячий образ жизни

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как правильно сидеть за столом, чтобы сохранить здоровье спины и не нарушить работу сосудов и мозга.

Прежде всего нужно позаботиться об эргономике рабочего места, отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Для этого есть «правило 90» — когда туловище относительно бедра, а голень относительно стопы находятся под углом 90 градусов. Руки под таким же углом должны свободно лежать на столе с упором на локоть.

Так, не будет перегружаться верхний плечевой пояс, и работа за компьютером не спровоцирует нарушение функций шейного отдела, где находятся самые важные сосуды и сонная артерия, заключил Кабычкин.

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