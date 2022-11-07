На Ставрополье семь человек с коронавирусом госпитализировали за сутки
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Как сообщает newstracker.ru, 152 жителя региона выздоровели за тот же период. Вакцинацию прошли более 100 человек за минувшие 24 часа, за всё время — 1,7 млн.
Наряду с этим стало известно, что в Удмуртии вакцинацию от гриппа прошли более 460 тыс. человек. Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.
Всего планируется привить 60% населения республики, то есть около 890 тыс. человек.
Ранее ведущий научный сотрудник Института вирусологии Виктор Ларичев прокомментировал данные оперативного штаба, согласно которым в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.