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Вирусолог Ларичев прокомментировал данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России

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Ведущий научный сотрудник Института вирусологии Виктор Ларичев прокомментировал данные оперативного штаба, согласно которым суточный прирост инфицированных в России составил 4421.
Вирусолог Ларичев прокомментировал данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России
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Это связано с естественным иммунитетом переболевших людей, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Многие контактировали с «омикроном», который был намного более заразным, лучше передавался от человека к человеку, поэтому у нас образовалась иммунная прослойка. Плюс ко всему у нас не останавливалась вакцинация... Поэтому сейчас идёт спад», — отметил специалист.

По его словам, спад будет продолжаться, если не появится новый штамм. В противном случае вновь возможен подъём заболеваемости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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