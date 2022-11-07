Вирусолог Ларичев прокомментировал данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России

Ведущий научный сотрудник Института вирусологии Виктор Ларичев прокомментировал данные оперативного штаба, согласно которым суточный прирост инфицированных в России составил 4421.

Это связано с естественным иммунитетом переболевших людей, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Многие контактировали с «омикроном», который был намного более заразным, лучше передавался от человека к человеку, поэтому у нас образовалась иммунная прослойка. Плюс ко всему у нас не останавливалась вакцинация... Поэтому сейчас идёт спад», — отметил специалист.

По его словам, спад будет продолжаться, если не появится новый штамм. В противном случае вновь возможен подъём заболеваемости.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.