Россияне рассказали о своих годовых расходах на врачей

Исследование, организованное компанией «Росгосстрах», показало, сколько россияне тратят на врачей и медуслуги в течение года.

Как пишет Life.ru, 31% респондентов тратит на годовое медобслуживание 5—10 тыс. рублей, 24% — от 10 до 20 тыс., 11% — от 20 до 50 тыс. рублей. У 21% опрошенных расходы на медицинские услуги не превышают 5 тыс. рублей за год.

Ещё 66% опрошенных откладывают деньги на проведение сложных медицинских процедур. 46% выразили мнение, что цены на медицинские услуги за последний год выросли на 5—10%.

Четверть опрошенных (28%) фиксирует подорожание на 10—15%.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.