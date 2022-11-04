Врач Очинская: бесконтрольный приём лекарств может привести к поражению печени

Врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская предупредила, что бесконтрольный приём лекарственных препаратов может негативно сказаться на печени.

«Тяжесть поражения может быть как незначительной, так и очень серьёзной — вплоть до печёночной недостаточности и цирроза», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, при длительном приёме большого количества лечебных средств необходимо контролировать уровень печёночных ферментов до начала приёма лекарств, в процессе и в конце лечения.

«Основными клиническими признаками проблем с печенью, на которые стоит обращать внимание, являются слабость, тошнота, снижение аппетита, желтушность кожи и склер, возможное появление кожного зуда, тяжесть в правом подреберье, подъём температуры», — заключила Очинская.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.