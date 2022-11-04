Полицейские проводят проверку по факту обнаружения двух мёртвых дельфинов в Севастополе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения в бухте Севастополя двух мёртвых дельфинов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские проверяют, являются ли дельфины теми, которых выбросили в море из местного дельфинария.

«Это не «наши» дельфины… Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — отметили в пресс-службе губернатора Севастополя.

Ранее в Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.

Также губернатор города Михаил Развожаев заявил, что семерых северных морских котиков изъяли у директора Севастопольского дельфинария.