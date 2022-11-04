Полицейские проводят проверку по факту обнаружения двух мёртвых дельфинов в Севастополе
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Об этом сообщает РИА Новости.
Полицейские проверяют, являются ли дельфины теми, которых выбросили в море из местного дельфинария.
«Это не «наши» дельфины… Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — отметили в пресс-службе губернатора Севастополя.
Ранее в Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.
Также губернатор города Михаил Развожаев заявил, что семерых северных морских котиков изъяли у директора Севастопольского дельфинария.