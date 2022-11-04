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У владельца Севастопольского дельфинария изъяли семь морских котиков

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Семь северных морских котиков изъяли у директора Севастопольского дельфинария, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырёх дельфинов. В дельфинарии было семь северных морских котиков», — сообщил он в Telegram.

Развожаев рассказал, что морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария, где им обеспечат питание и ветеринарный уход.

Ранее в Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.

По предварительным данным следствия, четыре дельфина, включённых в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.

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