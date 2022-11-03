В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.

«Вечером 2 ноября в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже в районе парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов», — сообщает пресс-служба полиции города.

По предварительным данным, четверо млекопитающих, включённых в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте инцидента работают Севприроднадзор и полиция.

Как пишет «Новый Севастополь», прокуратура проводит проверку информации о дельфинах, выпущенных в море директором дельфинария.

Отмечается, что полицейские осмотрели дельфинарий, где содержались животные, чтобы установить возможные дополнительные факты жестокого обращения с ними. Назначены криминалистические экспертизы и проводятся дальнейшие следственные мероприятия.