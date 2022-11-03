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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что владелец дельфинария выбросил в море дельфинов

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что владелец одного из городских дельфинариев выбросил в море дельфинов.

«Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решётку», — написал он.

Развожаев назвал ситуацию «вопиющим случаем».

Он добавил, что на месте инцидента работают Севприроднадзор и полиция.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что из Якутска в Москву 23 мая самолётом военно-транспортной авиации ВКС России была доставлена белая медведица, нуждающаяся в срочной реабилитации.

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