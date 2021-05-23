Белую медведицу доставили из Якутска в Москву на реабилитацию
- © ВОО «Русское географическое общество»
«Минобороны России и Русское географическое общество доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейс приземлился на аэродроме Чкаловский.
В ведомстве рассказали, что «на протяжении всего полёта животное сопровождали представители Московского зоопарка».
«Полёт медведица перенесла хорошо. Её кормили селёдкой с рыбьим жиром и обильно поили. После приземления животное сразу отправили в Московский зоопарк, где в ближайшие недели она пройдёт обследование и реабилитацию. Медведица вышла к людям 11 мая в районе посёлка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Посёлок находится в глубине континента, в тысяче километров от арктического побережья», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что белую медведицу, которая нуждается в спасении, отправили из Якутска в Москву на военном самолёте для реабилитации в зоопарке.