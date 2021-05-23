Белую медведицу доставили из Якутска в Москву на реабилитацию

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Из Якутска в Москву 23 мая самолётом военно-транспортной авиации ВКС России была доставлена белая медведица, нуждающаяся в срочной реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Белую медведицу доставили из Якутска в Москву на реабилитацию
  • © ВОО «Русское географическое общество»

«Минобороны России и Русское географическое общество доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс приземлился на аэродроме Чкаловский.

В ведомстве рассказали, что «на протяжении всего полёта животное сопровождали представители Московского зоопарка».

«Полёт медведица перенесла хорошо. Её кормили селёдкой с рыбьим жиром и обильно поили. После приземления животное сразу отправили в Московский зоопарк, где в ближайшие недели она пройдёт обследование и реабилитацию. Медведица вышла к людям 11 мая в районе посёлка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Посёлок находится в глубине континента, в тысяче километров от арктического побережья», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что белую медведицу, которая нуждается в спасении, отправили из Якутска в Москву на военном самолёте для реабилитации в зоопарке.

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