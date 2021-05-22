Белую медведицу отправили из Якутска на реабилитацию в Москву

Белую медведицу, которая нуждается в спасении, отправили из Якутска в Москву на военном самолёте для реабилитации в зоопарке.

«22 мая из Якутска в Москву попутным самолётом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации», — приводит РИА Новости сообщение Русского географического общества.

Отмечается, что истощённая молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям 11 мая в районе посёлка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.

В ходе обследования выяснилось, что у зверя имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тела и отсутствует один клык. Было решено отправить её на реабилитацию в Москву.

Ранее сообщалось, что на жителя Приморья завели дело за хранение шкуры белого медведя.