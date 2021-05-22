Белую медведицу отправили из Якутска на реабилитацию в Москву
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«22 мая из Якутска в Москву попутным самолётом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации», — приводит РИА Новости сообщение Русского географического общества.
Отмечается, что истощённая молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям 11 мая в районе посёлка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.
В ходе обследования выяснилось, что у зверя имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тела и отсутствует один клык. Было решено отправить её на реабилитацию в Москву.
Ранее сообщалось, что на жителя Приморья завели дело за хранение шкуры белого медведя.