На жителя Приморья завели дело за хранение шкуры белого медведя

Прокуратура Приморского края завела дело на жителя города Арсеньева за незаконное хранение шкуры краснокнижного белого медведя.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По информации прокуратуры, в 2013 году обвиняемому подарили шкуру редкого животного, которую он хранил дома.

Охота на белого медведя запрещена с 1957 года. Хищник внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Изготовление и хранение предметов из шкуры, когтей, зубов белого медведя также запрещены.

Расследованием дела в Арсеньеве занималось пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело передано в мировой суд города Арсеньева.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Иркутской области задержаны пятеро мужчин, которые охотились на краснокнижных птиц.