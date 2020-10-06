На жителя Приморья завели дело за хранение шкуры белого медведя

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Прокуратура Приморского края завела дело на жителя города Арсеньева за незаконное хранение шкуры краснокнижного белого медведя.
На жителя Приморья завели дело за хранение шкуры белого медведя
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По информации прокуратуры, в 2013 году обвиняемому подарили шкуру редкого животного, которую он хранил дома.

Охота на белого медведя запрещена с 1957 года. Хищник внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Изготовление и хранение предметов из шкуры, когтей, зубов белого медведя также запрещены.

Расследованием дела в Арсеньеве занималось пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

Уголовное дело передано в мировой суд города Арсеньева.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Иркутской области задержаны пятеро мужчин, которые охотились на краснокнижных птиц.

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