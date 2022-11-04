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Володин назвал сплочённость и веру в страну силой российского народа

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Сплочённость и вера в страну являются силой российского народа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин назвал сплочённость и веру в страну силой российского народа
  • © duma.gov.ru

«В сплочённости, вере в свою страну — сила нашего многонационального народа», — говорится в поздравлении Володина с Днём народного единства на сайте Госдумы.

Он отметил, что объёдиняющими задачами являются развитие страны, защита её интересов, повышение благосостояния граждан, обеспечение безопасности и преодоление угроз.

Спикер пожелал россиянам успехов и всего самого доброго.

Ранее российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём народного единства.

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