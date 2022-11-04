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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём народного единства

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Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём народного единства.
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём народного единства
  • © Roscosmos

«Дорогие друзья, мы, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днём народного единства», — заявил Прокопьев в видеообращении в Telegram-канале «Роскосмоса».

В свою очередь Анна Кикина отметила, что Россия является многонациональной страной, на территории которой проживает более 190 народов, а также добавила, что «исторически сила России в нашем единстве». 

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода пройдут торжественные мероприятия в День народного единства. В городе запланированы десятки мероприятий историко-патриотической направленности.

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