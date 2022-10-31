В Нижнем Новгороде пройдут торжественные мероприятия в День народного единства

В центре Нижнего Новгорода пройдут торжественные мероприятия в День народного единства. В городе запланированы десятки мероприятий историко-патриотической направленности.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Уточняется, что программа торжеств пока формируется, но станет известна уже в ближайшее время.

Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Минина и Пожарского.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала об изменении графика выплаты пенсий в связи с празднованием Дня народного единства.