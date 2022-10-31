В Нижнем Новгороде пройдут торжественные мероприятия в День народного единства
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Уточняется, что программа торжеств пока формируется, но станет известна уже в ближайшее время.
Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Минина и Пожарского.
Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала об изменении графика выплаты пенсий в связи с празднованием Дня народного единства.