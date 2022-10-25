Доцент Иванова-Швец: график выплаты пенсий пересмотрят из-за Дня народного единства

Доцент кафедры ТПП России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала об изменении графика выплаты пенсий в связи с празднованием Дня народного единства.

В беседе с агентством «Прайм» она напомнила, что в 2022 году выходными с связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября.

«Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — заявила Иванова-Швец.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.

Минтруд России заявил, что Соцфонд в 2023 году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей.

В мае премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%.