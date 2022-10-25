Доцент Иванова-Швец: график выплаты пенсий пересмотрят из-за Дня народного единства
- РИА Новости
В беседе с агентством «Прайм» она напомнила, что в 2022 году выходными с связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября.
«Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — заявила Иванова-Швец.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.
Минтруд России заявил, что Соцфонд в 2023 году направит на пенсии свыше 9,5 трлн рублей.
В мае премьер Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%.