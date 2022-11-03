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Профессор Сафонов прокомментировал сообщения о новой редакции закона «О занятости населения»

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Профессор Финансового университета при правительстве России, экономист Александр Сафонов прокомментировал сообщения о новой редакции закона «О занятости населения».
Профессор Сафонов прокомментировал сообщения о новой редакции закона «О занятости населения»
  • © Wikimedia Commons

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в документе может появиться ряд новых позиций, одна из которых связана с тем, что закон направлен на установление нового статуса ИП и самозанятых.

«Ещё один момент — иной порядок расчёта пособий по безработице. У граждан, которые были уволены работодателем, то есть имели трудовые отношения, пособие рассчитывается в зависимости от размера зарплаты, которую они получали на предприятии. Однако самозанятый может одновременно и иметь трудовые отношения. В этом случае ему не будет учитываться доход по самозанятости, а будет рассчитываться пособие на основе зарплаты», — сказал эксперт.

По его словам, в законе могут быть и новшества в части регулирования платформ занятости.

Ранее сообщалось, что Минтруд России разработал и направил на согласование экспертам рабочую версию законопроекта «О занятости населения».

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