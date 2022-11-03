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РБК: Минтруд разработал проект нового закона о рынке труда

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Минтруд России разработал и направил на согласование экспертам рабочую версию законопроекта «О занятости населения».
РБК: Минтруд разработал проект нового закона о рынке труда
  • РИА Новости

Как пишет РБК со ссылкой на источники, ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

В частности, законопроектом закрепляется право правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом, а межведомственных комиссий регионов — координировать выполнение его мероприятий на местах.

Предполагается, что власти будут вести общедоступный реестр работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально.

Ранее заместитель председателя ФНПР, член Общественного совета Минтруда России Давид Кришталь рассказал, как восстановить стаж, если организация, в которой трудился гражданин, не сохранилась до его выхода на пенсию, а в период своего существования не подавала необходимую отчётность.

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