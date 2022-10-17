В Общественном совете Минтруда назвали порядок восстановления трудового стажа
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Восстановить стаж легче при наличии трудовой книжки, отметил специалист в беседе с «Российской газетой».
Если она утеряна или содержит неточные сведения, могут быть предоставлены другие документы: письменные трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости, перечислил Кришталь.
Тем, кто не имеет на руках документов, подтверждающих трудовую деятельность, стоит обратиться в суд для подтверждения стажа.
В российских судах уже есть сформировавшаяся судебная практика по подобным делам, резюмировал эксперт.
Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.