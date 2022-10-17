В Общественном совете Минтруда назвали порядок восстановления трудового стажа

Заместитель председателя ФНПР, член Общественного совета Минтруда России Давид Кришталь рассказал, как восстановить стаж, если организация, в которой трудился гражданин, не сохранилась до его выхода на пенсию, а в период своего существования не подавала необходимую отчётность.

Восстановить стаж легче при наличии трудовой книжки, отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Если она утеряна или содержит неточные сведения, могут быть предоставлены другие документы: письменные трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости, перечислил Кришталь.

Тем, кто не имеет на руках документов, подтверждающих трудовую деятельность, стоит обратиться в суд для подтверждения стажа.

В российских судах уже есть сформировавшаяся судебная практика по подобным делам, резюмировал эксперт.

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.