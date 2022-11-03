Кадыров выступил за ужесточение штрафов в отношении уклонистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил уклоняющихся от призыва на воинскую службу граждан и призвал ужесточить штрафы в отношении осуждённых уклонистов.

«Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на 5 лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта?» — написал Кадыров в Telegram.

По его мнению, варианты наказания для уклонистов должны выдвинуть «солдаты и офицеры, которые сейчас находятся на передовой».

«Нужно посчитать, какую помощь уклонист получал от государства, сколько было потрачено на его обучение, лечение, социальные выплаты, заработную плату. Не менее 50% от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!» — считает чеченский лидер.

В октябре СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины в Пензенской области по факту уклонения от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Защита подозреваемого настаивала, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.

По данным источника РИА Новости, позднее прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении.