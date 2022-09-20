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Госдума одобрила поправку о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство

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Депутаты Государственной думы одобрили поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Госдума одобрила поправку о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин... наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет», — говорится в тексте поправок.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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