Госдума одобрила поправку о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин... наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет», — говорится в тексте поправок.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.