Глава Чечни Кадыров выступил с осуждением уклонистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выступил с осуждением уклоняющихся от военной службы.

Он заявил, что уклонисты могут придумывать разные оправдания.

«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты?» — написал Кадыров.

Он считает, что те, кто уклоняются от военной службы, являются «трусами», которые «бросают родственников, друзей, дом и город».

«И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист», — заявил глава Чечни.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что его сын призван в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части.