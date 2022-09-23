Глава Чечни Кадыров выступил с осуждением уклонистов
- РИА Новости
Он заявил, что уклонисты могут придумывать разные оправдания.
«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты?» — написал Кадыров.
Он считает, что те, кто уклоняются от военной службы, являются «трусами», которые «бросают родственников, друзей, дом и город».
«И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист», — заявил глава Чечни.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что его сын призван в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части.