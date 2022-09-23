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Глава Чечни Кадыров выступил с осуждением уклонистов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выступил с осуждением уклоняющихся от военной службы.
Глава Чечни Кадыров выступил с осуждением уклонистов
  • РИА Новости

Он заявил, что уклонисты могут придумывать разные оправдания. 

«Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты?» — написал Кадыров. 

Он считает, что те, кто уклоняются от военной службы, являются «трусами», которые «бросают родственников, друзей, дом и город». 

«И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист», — заявил глава Чечни.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что его сын призван в рамках частичной мобилизации и уже отбыл в расположение воинской части.

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