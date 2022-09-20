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Госдума приняла закон о наказании за принуждение к нарушению обязанностей военной службы

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Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтении законопроект о лишении свободы до 15 лет за принуждение к нарушению обязанностей военной службы.
Госдума приняла закон о наказании за принуждение к нарушению обязанностей военной службы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за сопротивление начальнику, исполняющему обязанности военной службы, принуждение его к их нарушению, сопряжённые с насилием или с угрозой его применения, в период мобилизации или военного положения грозит лишение свободы до 15 лет.

Соответствующее наказание будет внесено в статью 333 УК России, которая, согласно законопроекту, дополнится частью третьей. В настоящее время за соответствующее преступление предусмотрено наказание до пяти лет.

Ранее Госдума одобрила поправку о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство.

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