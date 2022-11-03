Суд отпустил из СИЗО обвиняемую в хищении экс-замглавы Минпросвещения Ракову
- РИА Новости
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Ракова в августе признала вину и выразила готовность возместить ущерб, отмечал её адвокат Вячеслав Жуковский.
2 ноября следствие попросило суд отпустить её из СИЗО.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раковой Марины Николаевны... меру пресечения в виде запрета определённых действий до 7 февраля включительно», — сказала судья Елена Гученкова, которую цитирует РИА Новости.
Марина Ракова была арестована в начале октября 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.