Суд отпустил из СИЗО обвиняемую в хищении экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, которая обвиняется в хищениях. Ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

Ракова в августе признала вину и выразила готовность возместить ущерб, отмечал её адвокат Вячеслав Жуковский.

2 ноября следствие попросило суд отпустить её из СИЗО.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раковой Марины Николаевны... меру пресечения в виде запрета определённых действий до 7 февраля включительно», — сказала судья Елена Гученкова, которую цитирует РИА Новости.

Марина Ракова была арестована в начале октября 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.