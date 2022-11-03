Узнать больше

Суд отпустил из СИЗО обвиняемую в хищении экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Короткая ссылка
Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, которая обвиняется в хищениях. Ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
Суд отпустил из СИЗО обвиняемую в хищении экс-замглавы Минпросвещения Ракову
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

Ракова в августе признала вину и выразила готовность возместить ущерб, отмечал её адвокат Вячеслав Жуковский.

2 ноября следствие попросило суд отпустить её из СИЗО.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раковой Марины Николаевны... меру пресечения в виде запрета определённых действий до 7 февраля включительно», — сказала судья Елена Гученкова, которую цитирует РИА Новости.

Марина Ракова была арестована в начале октября 2021 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить