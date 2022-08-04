Экс-замглавы Минпросвещения России Ракова признала вину в хищениях
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в Тверском суде Москвы.
«Моя подзащитная Марина Ракова дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб», — сказал адвокат.
Жуковский добавил, что Ракова попросила освободить её из СИЗО под домашний арест.
Ранее ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев признал вину в инкриминируемых ему мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также дал показания на соучастников преступления.
По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.