Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

Следствие просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М.Н., Зуеву С.Э., Инкину М.А., Стеценко А.В., Заку Е.М., Крючковой К.А. назначено на 3 ноября в 10:30», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вячеслав Жуковский, представляющий интересы Раковой, заявил, что его подзащитная признала вину в хищениях.

Жуковский добавил, что Ракова попросила освободить её из СИЗО под домашний арест.