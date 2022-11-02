Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М.Н., Зуеву С.Э., Инкину М.А., Стеценко А.В., Заку Е.М., Крючковой К.А. назначено на 3 ноября в 10:30», — говорится в сообщении.
Ранее адвокат Вячеслав Жуковский, представляющий интересы Раковой, заявил, что его подзащитная признала вину в хищениях.
Жуковский добавил, что Ракова попросила освободить её из СИЗО под домашний арест.