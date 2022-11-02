Узнать больше

Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

Короткая ссылка
Следствие просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову.
Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М.Н., Зуеву С.Э., Инкину М.А., Стеценко А.В., Заку Е.М., Крючковой К.А. назначено на 3 ноября в 10:30», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вячеслав Жуковский, представляющий интересы Раковой, заявил, что его подзащитная признала вину в хищениях.

Жуковский добавил, что Ракова попросила освободить её из СИЗО под домашний арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить