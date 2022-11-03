Узнать больше

График работы медучреждений Москвы изменится в праздничные дни

Короткая ссылка
Медицинские организации Москвы в праздничные и выходные дни, приуроченные ко Дню народного единства, перейдут на особый график работы.
График работы медучреждений Москвы изменится в праздничные дни
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Во взрослых поликлиниках 4 ноября врачи будут принимать с 09:00 до 16:00, 5 ноября — с 09:00 до 18:00, 6 ноября — с 09:00 до 16:00, передаёт НТВ.

Помощь на дому окажут в часы работы поликлиник, по такому же графику будут работать кабинеты ИФА-диагностики COVID-19 и вакцинации.

Детские поликлиники 4 и 6 ноября окажут медпомощь на дому с 09:00 до 15:00. 5 ноября поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00.

Травматологические отделения детских поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты будут открыты с 06:30 до 15:00.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в День народного единства общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию выходных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить