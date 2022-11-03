График работы медучреждений Москвы изменится в праздничные дни

Медицинские организации Москвы в праздничные и выходные дни, приуроченные ко Дню народного единства, перейдут на особый график работы.

Во взрослых поликлиниках 4 ноября врачи будут принимать с 09:00 до 16:00, 5 ноября — с 09:00 до 18:00, 6 ноября — с 09:00 до 16:00, передаёт НТВ.

Помощь на дому окажут в часы работы поликлиник, по такому же графику будут работать кабинеты ИФА-диагностики COVID-19 и вакцинации.

Детские поликлиники 4 и 6 ноября окажут медпомощь на дому с 09:00 до 15:00. 5 ноября поликлиники открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00.

Травматологические отделения детских поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты будут открыты с 06:30 до 15:00.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в День народного единства общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию выходных.