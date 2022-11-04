Врач Хафизов дал рекомендации по использованию подогрева сидений без вреда для здоровья

Длительное воздействие тепла в районе таза опасно для мужчин и женщин. В первую очередь это касается водителей и пассажиров, страдающих сейчас или перенёсших ранее такие воспалительные заболевания, как простатит и цистит. Об этом RT сообщил акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

«Сегодня практически любой автомобиль имеет систему подогрева сидений или оснащён для этих целей владельцем специальными чехлами, но, на первый взгляд, такая полезная в условиях сурового российского климата функция при неправильном использовании может нанести серьёзный вред здоровью водителя», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что греться за счёт тёплого сидения небезопасно и использовать систему подогрева рекомендуется для того, чтобы не садиться на холодную поверхность, что особенно актуально для автомобилей с кожаным салоном, который очень быстро остывает.

По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест», подогрев сидений следует включать при прогреве автомобиля, проверке его технического состояния, стряхивании листвы или снега.

«Этого времени вполне достаточно для того, чтобы кресло стало тёплым. Как только вы садитесь за руль и начинаете движение, подогрев необходимо отключить», — подчеркнул специалист.

Локальное тепловое воздействие неблагоприятно в первую очередь для водителей и пассажиров, страдающих сейчас или перенёсших ранее воспалительные заболевания, например простатит, цистит или уретрит, предупредил собеседник RT.

В данных случаях оно может спровоцировать усиление воспаления и переход заболевания в острую или осложнённую форму, в том числе и при скрытых инфекциях мочеполового тракта, рассказал Хафизов.

«Под строгим запретом использование подогрева сидений и у пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями в области таза. Также длительное нахождение в тёплом кресле может приводить к отёчности ног из-за ухудшения оттока крови и лимфы от таза и конечностей», — заключил он.

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