Врач заявил, что людям со сниженным иммунитетом стоит опасаться новых вариантов COVID-19
- РИА Новости
«Вирус распространяется в поисках нового хозяина, потому что у человечества сложился коллективный иммунитет. Опасности нет, за исключением тех людей, у которых нарушен иммунитет. Это тяжело болеющие люди в зрелом возрасте, получающие снижающую иммунитет терапию, — вот им стоит опасаться», — объяснил Жемчугов.
Кроме того, при появлении признаков заболевания эксперт порекомендовал сдавать тест и на грипп, и на коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».
По её словам, предполагается их дальнейшее распространение.