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Врач заявил, что людям со сниженным иммунитетом стоит опасаться новых вариантов COVID-19

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Ангелина Шурпина
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».
Врач заявил, что людям со сниженным иммунитетом стоит опасаться новых вариантов COVID-19
  • РИА Новости

«Вирус распространяется в поисках нового хозяина, потому что у человечества сложился коллективный иммунитет. Опасности нет, за исключением тех людей, у которых нарушен иммунитет. Это тяжело болеющие люди в зрелом возрасте, получающие снижающую иммунитет терапию, — вот им стоит опасаться», — объяснил Жемчугов.

Кроме того, при появлении признаков заболевания эксперт порекомендовал сдавать тест и на грипп, и на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «цербер».

По её словам, предполагается их дальнейшее распространение.

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