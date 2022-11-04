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Автоэксперт Кадаков рассказал о подготовке машины к поездке в ноябрьские праздники

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Ангелина Шурпина
Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с RT рассказал, как подготовить автомобиль к путешествию на ноябрьские праздники.
Автоэксперт Кадаков рассказал о подготовке машины к поездке в ноябрьские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolò Grespi / EyeEm

«Шины должны быть по сезону. Не забудьте обновить «омывайку», если у кого-то там вода — её нужно слить и залить «незамерзайку», чтобы хотя бы при слабом минусе не замерзало. Наступает тяжёлое время для пуска двигателя, поскольку при отрицательной температуре аккумулятору тяжело справляться. Если аккумулятор работает много лет либо были проблемы прошлой зимой, летом, и вы понимаете, что нужно покупать новый аккумулятор, то, конечно, его нужно покупать заранее», — предупредил эксперт.

Он также напомнил, что стоит поменять щётки стеклоочистителя, а при неисправности и дворники. Кроме того, по его словам, «обзорность — это половина безопасности».

«Если человек едет куда-то далеко, даже на 200—300 км, нужно проверить «запаску», чтобы она была накачана, чтобы не заниматься проверкой давления на холоде, где-то на дороге», — объяснил Кадаков.

Если вы едете в дальнюю поездку, то специалист порекомендовал взять хотя бы двухлитровую бутылку воды.

«Помыть грязный номер, если меняли запаску, открывали багажник, просто сполоснуть руки. Кто-то даже кладёт с собой мыльницу, чистую тряпку», — заключил собеседник RT.

Ранее в результате совместного исследования сервиса «СберАвто» и ресурса «Чек Индекс» выяснилось, что в октябре российские водители потратили на подготовку автомобилей к зимнему периоду в среднем 5,7 тыс. рублей.

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