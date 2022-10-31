Исследование: средний чек подготовки авто к зиме в России составил 5,7 тысячи рублей в октябре
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Об этом пишут «Известия».
Средний размер трат на условную минимальную подготовку машины к зиме — замена щёток, аккумулятора, незамерзающей жидкости, шиномонтаж — в октябре составляет 5710 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года и на 2% ниже, чем в сентябре.
Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.