Исследование: средний чек подготовки авто к зиме в России составил 5,7 тысячи рублей в октябре

В результате совместного исследования сервиса «СберАвто» и ресурса «Чек Индекс» выяснилось, что российские водители потратили на подготовку автомобилей к зимнему периоду в среднем 5,7 тыс. рублей в октябре.

Об этом пишут «Известия».

Средний размер трат на условную минимальную подготовку машины к зиме — замена щёток, аккумулятора, незамерзающей жидкости, шиномонтаж — в октябре составляет 5710 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года и на 2% ниже, чем в сентябре.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.