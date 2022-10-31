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Исследование: средний чек подготовки авто к зиме в России составил 5,7 тысячи рублей в октябре

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В результате совместного исследования сервиса «СберАвто» и ресурса «Чек Индекс» выяснилось, что российские водители потратили на подготовку автомобилей к зимнему периоду в среднем 5,7 тыс. рублей в октябре.
Исследование: средний чек подготовки авто к зиме в России составил 5,7 тысячи рублей в октябре
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишут «Известия».

Средний размер трат на условную минимальную подготовку машины к зиме — замена щёток, аккумулятора, незамерзающей жидкости, шиномонтаж — в октябре составляет 5710 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года и на 2% ниже, чем в сентябре.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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