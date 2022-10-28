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Названы регионы с самыми низкими ценами на автомобили с пробегом

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Стали известны регионы с самыми низкими ценами на автомобили с пробегом.
Названы регионы с самыми низкими ценами на автомобили с пробегом
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Vyshniakova / EyeEm

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал «Авто.ру».

Наиболее высокие средние цены зафиксированы на Урале, в Сибири и регионах Северного Кавказа, а в европейской части страны цены на популярные подержанные модели нередко оказывались ниже средних по России.

«В западной части России, с одной стороны, выше плотность населения, а с другой — всегда были более востребованны новые автомобили, которые пополняют свежие предложения на вторичном рынке», — заявил руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

По данным экспертов, в массовом сегменте такой автомобиль, как Renault Logan, в Ставропольском крае продавался в среднем на 17% дешевле рынка, в Новосибирской области — на 12%, в Самарской — на 11%.

В Тюменской области и Республике Мордовия подержанные Lada Granta продавались почти на 11—13% ниже рынка.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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