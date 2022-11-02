В Москве сделали доступными КТ- и МРТ-снимки из частных клиник в электронных медкартах
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«К проекту подключились уже 15 частных и 25 федеральных учреждений, всего в планах — более 80. Врачам городских больниц и поликлиник также будут доступны эти данные, что упростит взаимодействие между разными медучреждениями и поможет иметь более полную информацию о здоровье пациентов», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также стало известно, что в Московской области почти 100 тыс. жителей воспользовались телемедициной, передаёт телеканал «360».
«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача не выходя из дома. Ему нужно только подключение к интернету. Мы видим, что услуга пользуется популярностью у жителей», — отметила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили производство капсул для восполнения дефицита фермента лактазы.