В Москве сделали доступными КТ- и МРТ-снимки из частных клиник в электронных медкартах

В Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

Об этом сообщает НСН.

«К проекту подключились уже 15 частных и 25 федеральных учреждений, всего в планах — более 80. Врачам городских больниц и поликлиник также будут доступны эти данные, что упростит взаимодействие между разными медучреждениями и поможет иметь более полную информацию о здоровье пациентов», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также стало известно, что в Московской области почти 100 тыс. жителей воспользовались телемедициной, передаёт телеканал «360».

«Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача не выходя из дома. Ему нужно только подключение к интернету. Мы видим, что услуга пользуется популярностью у жителей», — отметила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили производство капсул для восполнения дефицита фермента лактазы.