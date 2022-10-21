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В Москве начали производить капсулы для восполнения дефицита фермента лактаза

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В Москве запустили производство капсул для восполнения дефицита фермента лактаза.
В Москве начали производить капсулы для восполнения дефицита фермента лактаза
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт столичного правительства.

«Ежегодно московское предприятие «Академия-Т» выпускает свыше 650 тыс. единиц спортивного и специального питания в виде капсул, таблеток и порошков. Недавно компания разработала новый продукт, предназначенный для людей с непереносимостью лактозы», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, такая разработка позволяет без нарушений пищеварения употреблять молочные продукты, содержащие белок, кальций и фосфор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что больницы и поликлиники Московской области продолжают получать новое оборудование.

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