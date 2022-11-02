Невролог Вотчицев заявил, что длительная подавленность может быть признаком депрессии

Врач-невролог Николай Вотчицев рассказал о возможных признаках депрессии.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что отличить депрессию от тоски или хандры можно по ряду признаков. Например, при депрессии человек может более двух недель чувствовать себя подавленно, воспринимать окружающую действительность и будущее в мрачном свете.

«Это неизбежно сказывается на работоспособности», — сказал невролог.

Он напомнил, что депрессия — это хроническое состояние и без лечения оно может длиться годами, поэтому не стоит откладывать визит к врачу при появлении проблем.

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