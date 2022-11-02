Флаги новых регионов России установили в Совфеде

Церемония установки флагов новых субъектов Российской Федерации прошла в Совфеде в преддверии Дня народного единства.

Символы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположили на аллее флагов субъектов России.

Ранее сообщалось, что для флага ДНР подготовлено место между флагами Дагестана и Ингушетии.

Флаг ЛНР будет расположен между флагами Крыма и Марий Эл, а ближе к правому краю галереи установят флаги Запорожской и Херсонской областей.

5 октября российский президент Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.