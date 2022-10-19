В галерее Совфеда появятся флаги новых регионов России
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Для флага ДНР подготовлено место между флагами Дагестана и Ингушетии.
Флаг ЛНР будет расположен между флагами Крыма и Марий Эл, а ближе к правому краю галереи установят флаги Запорожской и Херсонской областей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностным лицам и чиновникам, командированным в республики Донбасса, а также в Запорожскую и Херсонскую области, будут платить вознаграждение в двойном размере.
5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.