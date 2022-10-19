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В галерее Совфеда появятся флаги новых регионов России

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В галерее на первом этаже Совета Федерации появятся флаги новых российских регионов.
В галерее Совфеда появятся флаги новых регионов России
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Для флага ДНР подготовлено место между флагами Дагестана и Ингушетии.

Флаг ЛНР будет расположен между флагами Крыма и Марий Эл, а ближе к правому краю галереи установят флаги Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должностным лицам и чиновникам, командированным в республики Донбасса, а также в Запорожскую и Херсонскую области, будут платить вознаграждение в двойном размере.

5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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