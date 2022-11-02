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Легойда: РПЦ призывает не унижать представителей ЛГБТ

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Русская православная церковь призывает с любовью и уважением относиться ко всем грешникам, в том числе представителям ЛГБТ.

Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто, с нашей точки зрения, совершает грех», — заявил он.

При этом Легойда отметил, что «демонстрация греховного поведения, попытка вовлечь в него окружающих» должны пресекаться законом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что в России в рамках нового закона об ЛГБТ могут закрыть заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Такими, по её мнению, являются, в частности, гей-клубы.

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