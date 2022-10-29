В Госдуме заявили, что в России могут закрыть гей-клубы в рамках нового закона об ЛГБТ

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что в России в рамках нового закона об ЛГБТ могут закрыть заведения, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Такими, по её мнению, являются, в частности, гей-клубы.

«Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться», — цитирует её РИА Новости.

Парламентарий подчеркнула, что к данной категории заведений можно отнести гей-клубы.

«Гей-клубы — это те самые места, где, как правило, встречаются люди, имеющие нетрадиционную ориентацию... Я рассматриваю такого рода заведения как заведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — отметила она.

Вместе с этим Останина подчеркнула, что законопроект касается только пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и люди, относящие себя к представителям нетрадиционной ориентации, «как жили, так и будут жить дальше».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России.