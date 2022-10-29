В Госдуме заявили, что в России могут закрыть гей-клубы в рамках нового закона об ЛГБТ
- РИА Новости
«Если заведение откровенно пропагандирует нетрадиционные отношения, безусловно, это заведение будет закрываться», — цитирует её РИА Новости.
Парламентарий подчеркнула, что к данной категории заведений можно отнести гей-клубы.
«Гей-клубы — это те самые места, где, как правило, встречаются люди, имеющие нетрадиционную ориентацию... Я рассматриваю такого рода заведения как заведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — отметила она.
Вместе с этим Останина подчеркнула, что законопроект касается только пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и люди, относящие себя к представителям нетрадиционной ориентации, «как жили, так и будут жить дальше».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал увеличить штрафы в законопроекте о наказании за пропаганду ЛГБТ.
27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России.