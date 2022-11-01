Роспотребнадзор заявил, что в России не нужны дополнительные меры из-за оспы обезьян

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России нет необходимости принимать дополнительные меры из-за оспы обезьян.

«В связи с заявлением ВОЗ о сохранении за вспышкой оспы обезьян статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного значения Роспотребнадзор информирует... Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян... Необходимости в введении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришёл к выводу, что вспышка данного заболевания остаётся чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.