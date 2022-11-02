Психиатр Додица назвал перепады настроения частым проявлением постковидного синдрома

Психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.

В беседе с ФАН специалист заявил, что с последствиями вируса сталкиваются около 30% перенёсших заболевание.

«После пандемии количество пациентов с паническими атаками и симптомами, характерными для биполярного расстройства, значительно возросло. Люди жалуются на хаотическую смену настроения: почти вне зависимости от внешних обстоятельств эмоциональный фон «качает» от восторженного веселья до тревожной угнетённости, и это закономерно выливается в нетипичное для индивида поведение», — подчеркнул психиатр.

После коронавируса в организме нарушается выработка дофамина — гормона, регулирующего позитивные эмоции, констатировал Додица, отметив, что только комплексное лечение постковидного синдрома способно нормализовать работу нервной системы.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.