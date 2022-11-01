Врач Рамазанов назвал забывчивость неочевидным признаком инсульта
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Основные признаки инсульта специалист перечислил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
К ним относятся асимметрия лица, неловкость в руке или ноге. Тревогу вызывает состояние, когда человек перестал понимать обращённую к нему речь, узнавать знакомых людей.
«Есть гораздо более сложные симптомы, например транзиторная глобальная амнезия, когда у человека внезапно нарушается фиксационная память. То есть он как будто бы всё забыл и не фиксирует события, которые происходят с ним здесь и сейчас», — отметил Рамазанов.
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