Врач Рамазанов назвал забывчивость неочевидным признаком инсульта

Заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения в НИИ Склифосовского Ганипа Рамазанов назвал некоторые симптомы нарушения мозгового кровообращения.

Основные признаки инсульта специалист перечислил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

К ним относятся асимметрия лица, неловкость в руке или ноге. Тревогу вызывает состояние, когда человек перестал понимать обращённую к нему речь, узнавать знакомых людей.

«Есть гораздо более сложные симптомы, например транзиторная глобальная амнезия, когда у человека внезапно нарушается фиксационная память. То есть он как будто бы всё забыл и не фиксирует события, которые происходят с ним здесь и сейчас», — отметил Рамазанов.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.