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Врач Аскаров назвал головокружения и головные боли возможными признаками гипертонии

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Врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров перечислил возможные симптомы гипертонии.
Врач Аскаров назвал головокружения и головные боли возможными признаками гипертонии
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  • © Mindful Media

«Гипертония — такое состояние у человека, которое может проявляться симптомами, а может и не проявляться вовсе (без жалоб). Всё зависит от того, насколько у человека повышено артериальное давление и насколько чувствительна его нервная система, то есть реагирует ли он слишком эмоционально на всё», — объяснил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Он отметил, что, как правило, определённая симптоматика всё же есть, но зачастую ей не придают значения.

Так, к основным признакам гипертонии Аскаров отнёс головные боли, звон в ушах, лёгкое головокружение, мелькание мушек перед глазами, чувство прилива или жара в области лица, учащённое сердцебиение, утомляемость.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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