МО: первого обнаружившего БПЛА при атаке на Севастополь матроса представили к госнаграде

Матроса Артёма Жильцова, который при нападении на Севастополь первым обнаружил неизвестный беспилотник, представили к государственной награде.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артём Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в тёмное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», — говорится в сообщении.

Жильцов незамедлительно доложил вахтенному офицеру о приближающемся неизвестном объекте, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника.

В Минобороны отметили, что за добросовестное исполнение служебных обязанностей Жильцов представлен командованием к государственной награде.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

30 октября Минобороны России подняло обломки морских дронов, использованных для атаки против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополя.