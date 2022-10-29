Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения авто по Крымскому мосту

Минтранс предупредил о возможных затруднениях движения автомобилей по Крымскому мосту до 17:00 из-за технологических работ.

«В связи с проведением технологических работ с 08:30 до 17:00 29 октября возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края», — отмечается в Telegram-канале министерства.

Ранее сообщалось, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.

21 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о сроках восстановления железнодорожной части Крымского моста.