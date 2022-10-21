Хуснуллин сообщил о сроках восстановления железнодорожной части Крымского моста

Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста начнутся после завершения обследования, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«По железнодорожной части моста скоро также завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнём работы», — сказал он.

По словам Хуснуллина, сейчас на объекте в две смены работают 400 человек и 40 единиц техники.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.