Минздрав России: поставки лекарств для пациентов с редкими болезнями продолжаются
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Об этом он сказал на брифинге.
«Если говорить о лекарственных препаратах для наших орфанных пациентов, которые обеспечиваются фондом «Круг добра» или по программе «14 ВЗН», все компании-производители остаются в России, поставки не прерываются, дети и взрослые по программе «14 ВЗН» получают лекарственную терапию», — цитирует его РИА Новости.
В июне Министерство здравоохранения России сообщило, что в целом поддерживает инициативу об ускоренном выводе лекарств на рынок, в ряде случаев такая практика уже применяется.