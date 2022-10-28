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Минздрав России: поставки лекарств для пациентов с редкими болезнями продолжаются

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Президент Ассоциации медицинских генетиков, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, директор ФГБНУ «МГНЦ им. академика Н.П. Бочкова» Сергей Куцев заявил, что поставки препаратов для пациентов с редкими заболеваниями продолжаются.
Минздрав России: поставки лекарств для пациентов с редкими болезнями продолжаются
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Об этом он сказал на брифинге.

«Если говорить о лекарственных препаратах для наших орфанных пациентов, которые обеспечиваются фондом «Круг добра» или по программе «14 ВЗН», все компании-производители остаются в России, поставки не прерываются, дети и взрослые по программе «14 ВЗН» получают лекарственную терапию», — цитирует его РИА Новости.

В июне Министерство здравоохранения России сообщило, что в целом поддерживает инициативу об ускоренном выводе лекарств на рынок, в ряде случаев такая практика уже применяется.

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