Минздрав России: поставки лекарств для пациентов с редкими болезнями продолжаются

Президент Ассоциации медицинских генетиков, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, директор ФГБНУ «МГНЦ им. академика Н.П. Бочкова» Сергей Куцев заявил, что поставки препаратов для пациентов с редкими заболеваниями продолжаются.

Об этом он сказал на брифинге.

«Если говорить о лекарственных препаратах для наших орфанных пациентов, которые обеспечиваются фондом «Круг добра» или по программе «14 ВЗН», все компании-производители остаются в России, поставки не прерываются, дети и взрослые по программе «14 ВЗН» получают лекарственную терапию», — цитирует его РИА Новости.

В июне Министерство здравоохранения России сообщило, что в целом поддерживает инициативу об ускоренном выводе лекарств на рынок, в ряде случаев такая практика уже применяется.