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Путин включил освобождённого из тюрьмы США лётчика Ярошенко в состав Общественной палаты

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Президент России Владимир Путин включил освобождённого из американской тюрьмы лётчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты.
Путин включил освобождённого из тюрьмы США лётчика Ярошенко в состав Общественной палаты
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в указе президента.

Ярошенко находился в заключении в США 12 лет. После освобождения и прибытия в Россию он заявил о планах в ближайшее время заняться общественной работой и содействовать возвращению из заключения россиян.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Российский лётчик рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».

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