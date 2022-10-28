Путин включил освобождённого из тюрьмы США лётчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин включил освобождённого из американской тюрьмы лётчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты.

«Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в указе президента.

Ярошенко находился в заключении в США 12 лет. После освобождения и прибытия в Россию он заявил о планах в ближайшее время заняться общественной работой и содействовать возвращению из заключения россиян.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Российский лётчик рассказал RT, что после похищения американскими спецслужбами его пытали «брутально и профессионально» — так, чтобы в дальнейшем с ним «можно было иметь дело».